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04 ноября 2020, 12:35 206

Украинцы недовольны решением КС и боятся потерять безвиз

04 ноября 2020, 12:35 206
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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса
Фото из открытых источников
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Опрос двух тысяч респондентов подтвердил, что украинцы преимущественно знакомы с резонансным решением Конституционного суда, которым отменили электронное декларирование и систему доступа к информации об активах и доходах чиновников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг".

Согласно исследования "Рейтинга", 39% опрошенных хорошо осведомлены относительно решения Конституционного суда, которым отменили электронное декларирование и систему доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных должностных лиц, 36% – что-то слышали об этом, в то же время, 25% – впервые слышат. Наиболее осведомлены люди старшего возраста и жители столицы.

Лишь 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% - нейтрально, в то же время большинство (59%) – отрицательно.

Большинство опрошенных (60%) не доверяют Конституционному суду.

Большинство (55%) респондентов отрицательно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским союзом, только 11% – положительно и 31% – нейтрально.

Опрос проводился 2-3 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Для исследования опросили 2000 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, сегодня стало известно, когда на голосование в Раду вынесут закон о восстановлении е-декларирования

рейтинг Конституционный суд безвиз социология е-деклараци
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