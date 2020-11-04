Нардепы принесли в КСУ заявление с призывом к судьям уйти в отставку

Народные избранники заявили, что если судьи не уйдут в отставку добровольно, парламент прибегнет к другим юридическим шагам

Народные избранники заявили, что если судьи не уйдут в отставку добровольно, парламент прибегнет к другим юридическим шагам

Укринформ

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с другими народными депутатами принес в Конституционный Суд подписанное накануне более чем 200 парламентариями заявление с обращением к 11 судьям КС, которые голосовали за решение относительно антикоррупционной реформы, добровольно подать в отставку.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

"У нас есть целый ряд законодательных инициатив – более радикальные, менее радикальные – которые по сути имеют одну цель – предотвратить дальнейшие решением КСУ, которые могут полностью разрушить антикоррупционную независимую инфраструктуру", - отметил нардеп.

Арахамия в комментарии представителям СМИ также заявил, что если судьи не уйдут в отставку добровольно, парламент прибегнет к другим юридическим шагам.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, почему Рада не рассматривает законопроект президента Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда Украины.