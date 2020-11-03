12:58  03 ноября
Марцинкив снова возглавит Ивано-Франковск
15:29  03 ноября
Установлены результаты выборов в 237 местных советах Украины - ЦИК
16:43  03 ноября
Незаконная легализация иностранцев: СБУ провела обыски на таможне
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 17:10 336

В Черновцах ТИК признала недействительными 537 из 541 бюллетеней одного из участков

03 ноября 2020, 17:10 336
Читайте також українською мовою
При пересчете на ТИК обнаружили сотни бюллетеней без печатей.
При пересчете на ТИК обнаружили сотни бюллетеней без печатей.
Скриншот из прямой трансляции заседания Черновицкой городской ТИК телеканалом ТВА
Читайте також
українською мовою

Это произошло сегодня во время пересчета голосов. Часть бюлетней была признана недействительными еще на УИК, большую часть признали недействительными ТИК из-за того, что на печати не было номера участка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на координатора Гражданской сети ОПОРА Богдана Старика.

В Черновцах сегодня, 3 ноября, на заседания территориальной избирательной комиссии во время подсчета голосов обнаружили бюллетени без печатей. Как сообщил Богдан Старик на своей странице в Facebook, ТИК признала недействительными 537 с 541 бюллетеня.

Пересчитываем голоса. Недействительные - 537 бюллетеней. Действительны - 4. Бывает и такое.

Posted by Bogdan Staryk on Tuesday, November 3, 2020

Речь идет об участке в с. Черновка, которая относится к Черновицкой ОТГ. Действительными на этом участке признаны всего 4 бюллетени.

Печати поставили, но так, что номер участка не видно, - написал Богдан Старик.

Вероятно, это может существенно повлиять на конечный результат волеизъявления.

Ранее сообщалось, что в Черновцах будут пересчитывать голоса на 20 избирательных участках.

выборы нарушения бюллетень ТИК фальсификации выборов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Житомирщине признали недействительными выборы на участке с явкой 98%
03 ноября 2020, 16:20
Установлены результаты выборов в 237 местных советах Украины - ЦИК
03 ноября 2020, 15:29
На Сумщине поймали кандидата в депутаты горсовета на попытке сфальсифицировать результаты выборов
03 ноября 2020, 11:59
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »