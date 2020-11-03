В Черновцах ТИК признала недействительными 537 из 541 бюллетеней одного из участков

При пересчете на ТИК обнаружили сотни бюллетеней без печатей.

При пересчете на ТИК обнаружили сотни бюллетеней без печатей.

Скриншот из прямой трансляции заседания Черновицкой городской ТИК телеканалом ТВА

Это произошло сегодня во время пересчета голосов. Часть бюлетней была признана недействительными еще на УИК, большую часть признали недействительными ТИК из-за того, что на печати не было номера участка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на координатора Гражданской сети ОПОРА Богдана Старика.

В Черновцах сегодня, 3 ноября, на заседания территориальной избирательной комиссии во время подсчета голосов обнаружили бюллетени без печатей. Как сообщил Богдан Старик на своей странице в Facebook, ТИК признала недействительными 537 с 541 бюллетеня.

Пересчитываем голоса. Недействительные - 537 бюллетеней. Действительны - 4. Бывает и такое. Posted by Bogdan Staryk on Tuesday, November 3, 2020

Речь идет об участке в с. Черновка, которая относится к Черновицкой ОТГ. Действительными на этом участке признаны всего 4 бюллетени.

Печати поставили, но так, что номер участка не видно, - написал Богдан Старик.

Вероятно, это может существенно повлиять на конечный результат волеизъявления.

Ранее сообщалось, что в Черновцах будут пересчитывать голоса на 20 избирательных участках.