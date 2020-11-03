Нардепы с трибуны Рады призвали судей КСУ уйти в отставку

В то же время четыре фракции недовольны намерением президента Владимира Зеленского распустить КСУ, считая, что это еще более усугубит политический кризис в государстве

В то же время четыре фракции недовольны намерением президента Владимира Зеленского распустить КСУ, считая, что это еще более усугубит политический кризис в государстве

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Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, которые поддержали решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении группы народных депутатов, которое с трибуны Верховной Рады озвучил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов 3 ноября, информирует RegioNews. "Народные депутаты Украины, которые подписали это заявление... призывают судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020 от 27 ноября 2020 года, сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку безотлагательно!" - говорится в призыве народных избранников. Этот призыв обращен к таким судьям: Тупицкому Александру Николаевичу;

Городовенко Виктору Валентиновичу;

Завгородней Ирине Николаевны;

Касминину Александру Владимировичу;

Кривенко Виктору Васильевичу;

Литвинову Александру Николаевичу;

Мойсику Владимиру Романовичу;

Саси Сергею Владимировичу;

Слиденку Игорю Дмитриевичу;

Филюку Петру Тодосевичу;

Юровской Галине Валентиновне. Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам", заявив, что надо принять жесткие решения по КСУ. Также сообщалось, что судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн.

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