Нардепы с трибуны Рады призвали судей КСУ уйти в отставку
Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, которые поддержали решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.
Об этом говорится в заявлении группы народных депутатов, которое с трибуны Верховной Рады озвучил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов 3 ноября, информирует RegioNews.
"Народные депутаты Украины, которые подписали это заявление... призывают судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020 от 27 ноября 2020 года, сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку безотлагательно!" - говорится в призыве народных избранников.
Этот призыв обращен к таким судьям:
- Тупицкому Александру Николаевичу;
- Городовенко Виктору Валентиновичу;
- Завгородней Ирине Николаевны;
- Касминину Александру Владимировичу;
- Кривенко Виктору Васильевичу;
- Литвинову Александру Николаевичу;
- Мойсику Владимиру Романовичу;
- Саси Сергею Владимировичу;
- Слиденку Игорю Дмитриевичу;
- Филюку Петру Тодосевичу;
- Юровской Галине Валентиновне.
Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам", заявив, что надо принять жесткие решения по КСУ.
Также сообщалось, что судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн.