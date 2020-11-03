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03 ноября 2020, 13:38 51

Нардепы с трибуны Рады призвали судей КСУ уйти в отставку

03 ноября 2020, 13:38 51
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Скриншот
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Народные депутаты из разных фракций призвали судей Конституционного Суда, которые поддержали решение об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения закона "О предотвращении коррупции", уйти в отставку.

Об этом говорится в заявлении группы народных депутатов, которое с трибуны Верховной Рады озвучил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Бакумов 3 ноября, информирует RegioNews.

"Народные депутаты Украины, которые подписали это заявление... призывают судей Конституционного Суда Украины, которые поддержали решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020 от 27 ноября 2020 года, сложить с себя полномочия судьи Конституционного Суда Украины по собственному желанию или же подать в отставку безотлагательно!" - говорится в призыве народных избранников.

Этот призыв обращен к таким судьям:

  • Тупицкому Александру Николаевичу;
  • Городовенко Виктору Валентиновичу;
  • Завгородней Ирине Николаевны;
  • Касминину Александру Владимировичу;
  • Кривенко Виктору Васильевичу;
  • Литвинову Александру Николаевичу;
  • Мойсику Владимиру Романовичу;
  • Саси Сергею Владимировичу;
  • Слиденку Игорю Дмитриевичу;
  • Филюку Петру Тодосевичу;
  • Юровской Галине Валентиновне.

Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам", заявив, что надо принять жесткие решения по КСУ.

Также сообщалось, что судей КСУ могут лишить финансирования на сумму 109 млн грн.

суд Верховная Рада Конституционный суд КСУ парламент
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