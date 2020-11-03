В Украине разрешили менять отчество: Рада приняла закон

Сменить отчество можно будет украинцам с 16 лет

Сменить отчество можно будет украинцам с 16 лет

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Как пишет RegioNews, за проект проголосовали 259 нардепов.

Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя или же если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что:

изменить отчество можно будет лицам от 16 лет;

изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;

если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;

если один из родителей будет против смены отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при решении спора берутся к вниманию выполнения родителями своих обязанностей в отношении ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчество интересам ребенка.

Напомним, комитет Рады разрешил депутатам утвердить бюджет-2021 в первом чтении.