В Украине разрешили менять отчество: Рада приняла закон
Сменить отчество можно будет украинцам с 16 лет
Сменить отчество можно будет украинцам с 16 лет
Украинцам разрешили менять отчество. Соответствующий законопроект №2450 Верховная Рада приняла во втором чтении.
Как пишет RegioNews, за проект проголосовали 259 нардепов.
Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя или же если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
- изменить отчество можно будет лицам от 16 лет;
- изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
- если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;
- если один из родителей будет против смены отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при решении спора берутся к вниманию выполнения родителями своих обязанностей в отношении ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчество интересам ребенка.
Напомним, комитет Рады разрешил депутатам утвердить бюджет-2021 в первом чтении.
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