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03 ноября 2020, 13:59 500

В Украине разрешили менять отчество: Рада приняла закон

03 ноября 2020, 13:59 500
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Сменить отчество можно будет украинцам с 16 лет
Сменить отчество можно будет украинцам с 16 лет
Фото из открытых источников
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Украинцам разрешили менять отчество. Соответствующий законопроект №2450 Верховная Рада приняла во втором чтении.

Как пишет RegioNews, за проект проголосовали 259 нардепов.

Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя или же если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о его рождении.

Закон устанавливает, что:

  • изменить отчество можно будет лицам от 16 лет;
  • изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
  • если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможно с согласия опекуна;
  • если один из родителей будет против смены отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при решении спора берутся к вниманию выполнения родителями своих обязанностей в отношении ребенка и другие обстоятельства, удостоверяющие соответствие изменения отчество интересам ребенка.

Напомним, комитет Рады разрешил депутатам утвердить бюджет-2021 в первом чтении.

Украина закон Верховная Рада парламент документ
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