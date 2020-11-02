Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ

По мнению президента, "Слуга народа" должна показать свое единство

По мнению президента, "Слуга народа" должна показать свое единство

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский записал аудиообращение для членов парламентской фракции "Слуга народа" в котором попросил поддержать его законопроект о перезагрузке Конституционного суда Украины.

Как передает RegioNews, аудиообращение он опубликовал в чате фракции "Слуга народа".

По его словам, надо сделать сложный, но обязательный выбор.

Странное поведение судей КСУ в считанные часы поставило страну на грань катастрофы - либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование, либо мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое весомое слово "Нет". Нет лжи", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что "Слуга народа" должна показать свое единство.

"Очевидно, что по итогам сегодняшних решений мы будем принимать глобальное решение. Попробуем жестко перезагрузить всю систему, поскольку время разговоров завершилось… Нужно принять жесткие решение по Конституционному суду. Обязательно, это даже не просьба… Пока могу сказать одно: последние решения КСУ - это скандальная отмена фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице", - добавил Зеленский.

Подлинность обращение Зеленского подтвердила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии "РБК-Украина".

Президент действительно записал аудиообращение к фракции по ситуации с Конституционным судом. Ведь времени слишком мало, чтобы иметь возможность обсудить эту ситуацию подробно с каждым парламентарием. В обращении президент изложил идеологическое видение ситуации и напомнил фракции о тех базовые принципах, на которых строилась партия "Слуга народа", - добавила она.

Ранее сообщалось, что "Слуга народа" сегодня вечером, 2 ноября, проведет заседание фракции, на котором обсудит законопроект Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда Украины.