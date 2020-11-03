09:46  03 ноября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки почти 9 тысяч новых случаев
10:43  03 ноября
Здание КСУ в Киеве взяли под охрану
08:13  03 ноября
Нарушение перемирия на Донбассе: боевики использовали гранатомет и стрелковое оружие
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2020, 08:42 172

"Слуги народа" пока что не определились с поддержкой закона Зеленского по КСУ - источник

03 ноября 2020, 08:42 172
Читайте також українською мовою
За законопроект президента готовы проголосовать до 150 депутатов
За законопроект президента готовы проголосовать до 150 депутатов
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Во фракции партии "Слуга народа" так и не определились с решением относительно поддержки законопроекта президента Украины Владимира Зеленского относительно решения ситуации с Конституционным судом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали собеседники издания, эта ситуация обсуждалась на вчерашнем заседании фракции "Слуги народа" при участии президента. По оценкам одного из участников заседания, за президентский законопроект готовы проголосовать до 150 депутатов от партии.

В то же время, как утверждает информированный собеседник издания, альтернативные законопроекты - о повышении кворума для принятия решений в КС и законопроект, предложенный спикером Дмитрием Разумковым - могут получить поддержку депутатов монобольшинства. Хотя на сигнальное голосование ни один из проектов не выносился.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за скандального решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

суд Слуга народа партия президент КСУ законопроект
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Выборы в Запорожье: удастся ли мэру Буряку дожить до конца второго срока и причем тут Коломойский
Все публикации »
Виктор Таран
Роман Шрайк
Владимир Фесенко
Все блоги »