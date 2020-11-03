"Слуги народа" пока что не определились с поддержкой закона Зеленского по КСУ - источник

За законопроект президента готовы проголосовать до 150 депутатов

За законопроект президента готовы проголосовать до 150 депутатов

Фото: Facebook

Во фракции партии "Слуга народа" так и не определились с решением относительно поддержки законопроекта президента Украины Владимира Зеленского относительно решения ситуации с Конституционным судом.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственный источник.

Как рассказали собеседники издания, эта ситуация обсуждалась на вчерашнем заседании фракции "Слуги народа" при участии президента. По оценкам одного из участников заседания, за президентский законопроект готовы проголосовать до 150 депутатов от партии.

В то же время, как утверждает информированный собеседник издания, альтернативные законопроекты - о повышении кворума для принятия решений в КС и законопроект, предложенный спикером Дмитрием Разумковым - могут получить поддержку депутатов монобольшинства. Хотя на сигнальное голосование ни один из проектов не выносился.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за скандального решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования.