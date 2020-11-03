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03 листопада 2020, 08:42 172

"Слуги народу" поки що не визначились з підтримкою закону Зеленського по КСУ - джерело

03 листопада 2020, 08:42 172
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За законопроєкт президента готові проголосувати до 150 депутатів
За законопроєкт президента готові проголосувати до 150 депутатів
Фото: Facebook
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У фракції партії "Слуга народу" так і не визначились з рішенням щодо підтримки законопроекту президента України Володимира Зеленського щодо вирішення ситуації з Конституційним судом.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власне джерело.

Як розповіли співрозмовники видання, ця ситуація обговорювалася на вчорашньому засіданні фракції "Слуги народу" за участі президента. За оцінками одного з учасників засідання, за президентський законопроєкт готові проголосувати до 150 депутатів від партії.

Водночас, як стверджує інформований співрозмовник видання, альтернативні законопроєкти - про підвищення кворуму для прийняття рішень в КС і законопроєкт, запропонований спікером Дмитром Разумковим - можуть отримати підтримку депутатів монобільшості. Хоча на сигнальне голосування жоден з проєктів не виносився.

Раніше повідомлялось, що Зеленський заявив, що місії Міжнародного валютного фонду в Україні не буде через скандальне рішення Конституційного суду про скасування електронного декларування.

суд Слуга народа партія президент КСУ законопроєкт
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