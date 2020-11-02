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02 ноября 2020, 21:09 19

Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"

02 ноября 2020, 21:09 19
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Он призвал фракцию поддержать перезагрузку Конституционного Суда
Он призвал фракцию поддержать перезагрузку Конституционного Суда
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров", - сказал президент.

Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - добавил президент.

Он также заявил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона будет абсурдным и не будет иметь силы.

Также Зеленский призвал депутатов быть ответственными во время голосования за проект бюджета на 2021 год и акцентировал внимание на том, что госбюджет должен быть принят вовремя.

Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ.

Владимир Зеленский Слуга народа заседание Конституционный суд президент фракция
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