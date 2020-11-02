Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа"
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров", - сказал президент.
Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.
Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - добавил президент.
Он также заявил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона будет абсурдным и не будет иметь силы.
Также Зеленский призвал депутатов быть ответственными во время голосования за проект бюджета на 2021 год и акцентировал внимание на том, что госбюджет должен быть принят вовремя.
Напомним, ранее Зеленский обратился к "слугам": надо принять жесткие решения по КСУ.