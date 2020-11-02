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02 ноября 2020, 21:45 8

Из-за решения КСУ в Украину не приедет миссия от МВФ - Зеленский

02 ноября 2020, 21:45 8
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Украина получила негативные сигналы от Всемирного банка и послов "Большой семерки"
Украина получила негативные сигналы от Всемирного банка и послов "Большой семерки"
Фото: из открытых источников
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Миссии Международного валютного фонда в Украине не будет из-за скандального решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования.

Об этом в эфире "Свободы слова" на канале ICTV заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, Украина получила одновременно много сигналов от западных партнеров.

От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ждать, а я не хочу скрывать от нашего общества о чем идет речь", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в результате срыва сотрудничества с МВФ будет дыра в государственном бюджете.

Нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов "Большой семерки", которые находятся в Украине", - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и призвал фракцию поддержать перезагрузку Конституционного Суда.

Украина Владимир Зеленский заявление МВФ бюджет Конституционный суд Транш
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