Комитет Рады разрешил депутатам утвердить бюджет-2021 в первом чтении

Голосование за бюджет запланировано на 5 ноября

Голосование за бюджет запланировано на 5 ноября

Фото: flickr

Бюджетный комитет парламента рекомендовал депутатам проголосовать в первом чтении за проект государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, проект бюджета, который был направлен Кабинетом министров, поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".

Теперь депутаты должны поддержать проект закона и первом чтении большинством в 226 голосов.

Напомним, ранее Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит бюджет на 2021 год.