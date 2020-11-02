Названа дата оглашения промежуточных результатов выборов в Киеве

Уже подали протоколы почти все районные избирательные комиссии

Уже подали протоколы почти все районные избирательные комиссии

Фото: flickr

Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны во вторник, 3 ноября. На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.

Об этом на брифинге заявила председатель Киевского городского избиркома Валентина Королькова, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По ее словам, сегодня свои протоколы должна подать Святошинская районная комиссия, девять других подали их раньше.

В некоторых районах часть протоколов уточняется.

"Все данные по цифрам будут объявлены завтра... в 13:00", - отметила Королькова.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила избранными 2 402 депутата в 108 местные советы и 133 сельских, поселковых и городских глав.