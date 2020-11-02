Комітет Ради дозволив депутатам затвердити бюджет-2021 в першому читанні

Голосування за бюджет заплановане на 5 листопада

Голосування за бюджет заплановане на 5 листопада

Фото: flickr

Бюджетний комітет парламенту рекомендував депутатам проголосувати в першому читанні за проект державного бюджету на 2021 рік.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, проект бюджету, який був спрямований Кабінетом міністрів, підтримали члени комітету від "Слуги народу", "Євросолідарності" і "Батьківщини".

Тепер депутати повинні підтримати проект законуу першому читанні простою більшістю у 226 голосів.

Нагадаємо, раніше Разумков розповів, коли Рада розгляне бюджет на 2021 рік.