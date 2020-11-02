Разумков рассказал, когда Рада рассмотрит бюджет на 2021 год

Заседание состоится 5 ноября

Заседание состоится 5 ноября

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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада планирует в первом чтении в четверг, 5 ноября, рассмотреть государственный бюджет на 2021 год.

Об этом Разумков сообщил в ходе заседания согласительного совета парламента, передает RegioNews.

В четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту бюджета, о госбюджете Украины на 2021 год", - подчеркнул он.

Разумков добавил, что 5 ноября также планируется рассмотрение законопроекта об инвестиционных нянях, а также на неделе - вопрос антикоррупционной стратегии и вопросы, связанные с парламентским контролем.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября.