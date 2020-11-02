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02 листопада 2020, 21:09 27

Зеленський приїхав на засідання фракції "Слуга народу"

02 листопада 2020, 21:09 27
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Він закликав фракцію підтримати перезавантаження Конституційного Суду
Він закликав фракцію підтримати перезавантаження Конституційного Суду
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції “Слуга Народу” та обговорив з народними депутатами необхідність перезавантаження Конституційного Суду.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Крім того, під загрозою опинилися безвізовий режим України з Європейським Союзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних партнерів”, - сказав президент.

Зеленський наголосив, що неможливо відновити дію антикорупційного законодавства без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", – додав президент.

Він також заявив, що в такому разі будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону щодо цього буде абсурдним і не матиме сили.

Також Зеленський закликав депутатів бути відповідальними під час голосування за проект бюджету на 2021 рік і акцентував увагу на тому, що держбюджет має бути ухвалений вчасно.

Нагадаємо, раніше Зеленський звернувся до "слуг": треба прийняти жорсткі рішення щодо КСУ.

Володимир Зеленський Слуга народа засідання Конституційний суд президент фракція
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