Арахамия рассказал детали разговора с главой КСУ относительно закона о земле

По его словам, судьи КСУ не рассматривали закон о земле

По его словам, судьи КСУ не рассматривали закон о земле

Фото: Слуга народа / Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретился с председателем Конституционного суда Александром Тупицьким и тот заверил, что не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о земли.

Об этом Арахамия заявил журналистам, информирует RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

"Он (Тупицкий, – ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит "зрадоподобное" заседание о земле. Это очередной процесс о земле, который длится уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний", - сказал Арахамия.

По его словам, судьи КСУ не рассматривали закон о земле.

"Они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил г-н Тупицкий, не будут рассматривать", - подчеркнул нардеп.

Арахамия добавил, что просил Тупицкого проводить рассмотрение "в максимально открытом режиме", чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

По вопросу конституционности закона о языке, председатель КСУ сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Кроме того, председатель КСУ пообещал депутату, что будет привлекать к работе международных партнеров, "чтобы не было лишних обвинений".

Напомним, 2 ноября народные депутаты от "Слуги народа" пришли на закрытое заседание Конституционного суда, чтобы пообщаться с главой КСУ Александром Тупицким и узнать причину "супертурборежима" в работе суда.