Оккупанты на Донбассе дважды обстреляли наши позиции, в ВСУ - без потерь
Сегодня, 2 ноября, пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня, который вступил в действие 27 июля 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, информирует RegioNews.
Так, утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки.
"Выстрелы были неприцельними, поэтому огонь в ответ наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в штабе ООС.
Также отмечается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминирован почти 2 гектара территории и передано на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.
"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся начеку адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - заверили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, November 2, 2020
Напомним, в течение минувших суток в вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.