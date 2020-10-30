В КСУ объяснили причины отмены уголовной ответственности за декларирование

По мнению КСУ, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества

По мнению КСУ, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества

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В Конституционном суде заявили, что антикоррупционная и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба КСУ.

КСУ выразил утвердительную позицию, что декларирование доходов лиц, осуществляющих публичную власть, является неоспоримым требованием в любом современном демократическом государстве. По мнению КСУ, антикоррупционная реформа в Украине стала неоспоримым требованием общества. Однако как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности", - говорится в сообщении.

Так, в результате исследования состава преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления.

Как следствие, к ответственности за умышленное непредставление декларации может быть привлечены люди, которые не могут быть участниками правоотношений по декларированию, а потому сознательно не выполнили такого долга. Указанное не согласуется с понятием правового государства и принципу верховенства права, закрепленным в части первой статьи 8 Основного Закона Украины.

В КСУ подытожили, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соразмерность.

Напомним, сегодня, 30 октября, в Киеве перед зданием Конституционного суда Украины собрались сотни людей. Они требуют распустить действующий состав суда, а также вернуть электронное декларирование имущественного состояния чиновников.