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30 октября 2020, 12:24

Правительство повысило зарплаты семейным врачам - Степанов

30 октября 2020, 12:24
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Ставка была повышена на 51 гривну
Ставка была повышена на 51 гривну
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента.

Об этом он рассказал на брифинге, передает RegioNews.

На заседании Кабинета министров были внесены изменения в программу медицинских гарантий, подняв капитационную ставку для семейных врачей - фактически за каждую подписанную декларацию", - отметил Степанов.

По его словам, ранее ставка составляла 600 гривен 48 копеек, а сейчас - 651 гривен 60 копеек.

Министр также отметил, что, например, если с семейным врачом по максимуму подписали 1 800 деклараций, то он дополнительно получит около 7 500 гривен.

Напомним, 29 октября в Украине COVID-19 диагностировали в 8 312 человек, умерли 173 больных.

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