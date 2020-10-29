Разумков прокомментировал решение КСУ и пообещал реакцию со стороны Рады и президента

По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти

По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти

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На решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование оперативно отреагируют Верховная Рада и президент. В частности, Рада доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ.

Об этом в ходе рабочего визита в Германию заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, информирует RegioNews.

По его словам, давление недопустим на любую ветвь власти.

"Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны в течение нескольких лет... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией", - отметил Разумков.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", - добавил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.