13:12  29 октября
Стало известно, когда могут пройти повторные выборы мэра Борисполя
11:31  29 октября
Взрыв на газораспределительной станции под Харьковом: жертв стало больше
12:41  29 октября
Стало известно, когда за госбюджет-2020 возьмется профильный комитет Рады
UA | RU
UA | RU
29 октября 2020, 14:58

Разумков прокомментировал решение КСУ и пообещал реакцию со стороны Рады и президента

29 октября 2020, 14:58
Читайте також українською мовою
По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти
По его словам, давление недопустимо на любую ветвь власти
Facebook
Читайте також
українською мовою

На решение Конституционного суда Украины о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции и уголовной ответственности за недостоверное декларирование оперативно отреагируют Верховная Рада и президент. В частности, Рада доработает антикоррупционное законодательство с учетом позиции КСУ.

Об этом в ходе рабочего визита в Германию заявил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, информирует RegioNews.

По его словам, давление недопустим на любую ветвь власти.

"Но если мы исходим из антикоррупционной реформы, она более чем важна для государства... Вы видите реакцию наших иностранных партнеров. Она, мягко говоря, достаточно серьезная. И те достижения, которые были сделаны в течение нескольких лет... я говорю и о НАБУ, и о САП, и о Высшем антикоррупционном суде - это все маленькие, но важные шаги в борьбе с коррупцией", - отметил Разумков.

Он также рассказал о последствиях решения КСУ.

"Я уверен, что достаточно быстро будет реакция со стороны парламента и президента. И мы будем на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые есть на сегодня, для того, чтобы система продолжала работать", - добавил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

суд Конституционный суд КСУ Декларация решение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »