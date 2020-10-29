В СНБО заявили об угрозе национальной безопасности Украины из-за "отдельных решений власти"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти имеют антигосударственный характер. Он заявил об угрозе национальной безопасности Украины.
Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, некоторые решения органов госвласти также несут антиконституционный характер.
"Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - написал он.
Данилов не уточнил, о каких именно решениях идет речь.
Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия...Posted by Алексей Данилов on Thursday, October 29, 2020
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.