В СНБО заявили об угрозе национальной безопасности Украины из-за "отдельных решений власти"

Данилов не уточнил, о каких именно решениях идет речь

Данилов не уточнил, о каких именно решениях идет речь

Фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что решение определенных органов государственной власти имеют антигосударственный характер. Он заявил об угрозе национальной безопасности Украины.

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые решения органов госвласти также несут антиконституционный характер.

"Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины", - написал он.

Данилов не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия... Posted by Алексей Данилов on Thursday, October 29, 2020

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.