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29 жовтня 2020, 10:50 1

В РНБО заявили про загрозу національній безпеці України через "окремі рішення влади"

29 жовтня 2020, 10:50 1
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Данілов не уточнив, про які саме рішення йдеться
Данілов не уточнив, про які саме рішення йдеться
Фото з відкритих джерел
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що рішення певних органів державної влади мають антидержавний характер. Він заявив про загрозу національній безпеці України.

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, деякі рішення органів держвлади також несуть антиконституційний характер.

"Вважаю, що їх окремі дії несуть загрозу національній безпеці України", - написав він.

Данілов не уточнив, про які саме рішення йдеться.

Рішення певних органів державної влади носять антидержавний і антиконституційний характер. Важаю, що їх окремі дії...

Posted by Олексій Данілов on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

РНБО РНБО безпека КСУ рішення
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