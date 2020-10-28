КПВВ "Станица Луганская" будет закрытым до середины ноября, - штаб ООС

Это связано со стремительным распространением коронавирусной инфекции

Это связано со стремительным распространением коронавирусной инфекции

Фото из открытых источников

Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлили до 15 ноября из-за распространения коронавируса в ОРДЛО.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

В ООС говорят, что ситуация на оккупированной территории критическая, существенно ухудшает состояние дел отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.

"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу Командующего объединенных сил, временное прекращение пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлено до 23 час. 59 мин 15 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.

Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в пункте пропуска лишь по отдельному решению командующего. Также граждане, которые имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, могут быть пропущены к месту регистрации.

Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада 2020 року Поширення... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, October 28, 2020

Напомним, КПВВ на Донбассе с 1 сентября перешли на осенний режим работы.