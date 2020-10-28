КПВВ "Станица Луганская" будет закрытым до середины ноября, - штаб ООС
Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ "Станица Луганская" продлили до 15 ноября из-за распространения коронавируса в ОРДЛО.
Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.
В ООС говорят, что ситуация на оккупированной территории критическая, существенно ухудшает состояние дел отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию.
"С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу Командующего объединенных сил, временное прекращение пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" продлено до 23 час. 59 мин 15 ноября 2020 года", — говорится в сообщении.
Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в пункте пропуска лишь по отдельному решению командующего. Также граждане, которые имеют зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, могут быть пропущены к месту регистрации.
Тимчасове припинення пропуску осіб через КПВВ "Станиця Луганська" продовжено до 15 листопада 2020 року Поширення...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, October 28, 2020
Напомним, КПВВ на Донбассе с 1 сентября перешли на осенний режим работы.