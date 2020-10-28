Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет

Фото: Facebook

От начала текущих суток, 28 октября, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от Водяного зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия, которые не представляли угрозы для украинских военных.

Также сегодня в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминирован почти 3 га территории и передано на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 27 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.