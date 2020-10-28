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Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
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28 октября 2020, 17:22 1

Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное

28 октября 2020, 17:22 1
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Фото: Facebook
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От начала текущих суток, 28 октября, нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации задокументировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, недалеко от Водяного зафиксировано несколько выстрелов из стрелкового оружия, которые не представляли угрозы для украинских военных.

Также сегодня в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминирован почти 3 га территории и передано на уничтожение 46 взрывоопасных предметов.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, October 28, 2020

Напомним, за прошедшие сутки, 27 октября, на Донбассе российско-оккупационные войска четыре раза нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Донбасс ООС минирование обстрел штаб
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