Появился текст скандального решения КСУ о недостоверном декларировании
Это решение не может быть обжаловано и является окончательным
Это решение не может быть обжаловано и является окончательным
Появился текст решения Большой палаты Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Как утверждают судьи Конституционного суда в документе, Национальное агентство по предупреждению коррупции получило контрольные функции, которые имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в том числе и на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда.
Так, КСУ пришел к выводу, что отдельные положения закона №1700, касающиеся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, противоречат Конституции. Это в частности:
- особенности урегулирования конфликта интересов, который возник в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- учет и обнародование деклараций;
- контроль и проверка деклараций, установление своевременности представления деклараций, полная проверка деклараций;
- мониторинг образа жизни субъектов декларирования;
- дополнительные меры осуществления финансового контроля, ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.
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