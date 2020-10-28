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28 октября 2020, 17:53 6

Появился текст скандального решения КСУ о недостоверном декларировании

28 октября 2020, 17:53 6
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Это решение не может быть обжаловано и является окончательным
Фото: из открытых источников
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Появился текст решения Большой палаты Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Как утверждают судьи Конституционного суда в документе, Национальное агентство по предупреждению коррупции получило контрольные функции, которые имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в том числе и на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда.

Так, КСУ пришел к выводу, что отдельные положения закона №1700, касающиеся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, противоречат Конституции. Это в частности:

  • особенности урегулирования конфликта интересов, который возник в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;
  • учет и обнародование деклараций;
  • контроль и проверка деклараций, установление своевременности представления деклараций, полная проверка деклараций;
  • мониторинг образа жизни субъектов декларирования;
  • дополнительные меры осуществления финансового контроля, ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

чиновники декларации коррупция КСУ решение
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