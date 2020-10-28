Появился текст скандального решения КСУ о недостоверном декларировании

Это решение не может быть обжаловано и является окончательным

Это решение не может быть обжаловано и является окончательным

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Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Как утверждают судьи Конституционного суда в документе, Национальное агентство по предупреждению коррупции получило контрольные функции, которые имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в том числе и на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда.

Так, КСУ пришел к выводу, что отдельные положения закона №1700, касающиеся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, противоречат Конституции. Это в частности: