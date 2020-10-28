В Киеве разоблачили ректора вуза в организации схемы нелегальной переправки иностранцев

Он оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение

Он оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение

Фото: СБУ

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Ректор одного из столичных частных учреждений высшего образования оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он подделывал документы о якобы получение "абитуриентами" среднего образования за местами их проживания за границей", - сообщили оперативники.

По прибытии в Украину иностранцы планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска.

Организатора схемы задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения свыше 3 тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев.

Также оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом "аванса".

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.