В Киеве разоблачили ректора вуза в организации схемы нелегальной переправки иностранцев
Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Киеве создание незаконного транзитного трафика иностранцев европейских стран.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Ректор одного из столичных частных учреждений высшего образования оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он подделывал документы о якобы получение "абитуриентами" среднего образования за местами их проживания за границей", - сообщили оперативники.
По прибытии в Украину иностранцы планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска.
Организатора схемы задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения свыше 3 тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев.
Также оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом "аванса".
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.