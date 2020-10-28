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28 октября 2020, 15:29 9

В Киеве разоблачили ректора вуза в организации схемы нелегальной переправки иностранцев

28 октября 2020, 15:29 9
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Он оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение
Он оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение
Фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины предупредила в Киеве создание незаконного транзитного трафика иностранцев европейских стран.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Ректор одного из столичных частных учреждений высшего образования оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он подделывал документы о якобы получение "абитуриентами" среднего образования за местами их проживания за границей", - сообщили оперативники.

По прибытии в Украину иностранцы планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска.

Организатора схемы задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины во время получения свыше 3 тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев.

Также оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом "аванса".

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей частного вуза на получении взяток за поступление и легализацию иностранцев.

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