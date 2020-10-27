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27 октября 2020, 11:51 5

В Полтаве глава УИК оставила мешки с избирательными бюллетенями на улице и ушла - ОПОРА

27 октября 2020, 11:51 5
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Фото: из открытых источников
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В Полтаве, возле здания, где проводит заседание Шевченковская районная в городе ТИК, вечером 26 октября наблюдатели ОПОРЫ увидели на земле мешки с избирательными бюллетенями. Впоследствии оказалось, что председатель УИК оставила пакеты и ушла.

Как передает RegioNews, об этом сообщает ОПОРА.

Выяснилось, что в мешках были бюллетени с избирательного участка № 531215 (расположен на ул. Пушкина, 20/23). Их к зданию ТИК привезла группа членов участковой избирательной комиссии. Пакеты в помещение не занесли, а положили прямо на землю", - говорится в сообщении.

Наблюдатели ОПОРЫ добавили, что мешки с бюллетенями охраняли представительницы комиссии. Тогда как председателя УИК рядом с избирательной документацией не было.

Отмечается, что когда председатель УИК вернулась на место происшествия, то свой поступок объяснила плохим самочувствием. Участников инцидента опросили правоохранители.

Ранее сообщалось, что на секретаря Полтавского горсовета Шамоту составили протокол за нарушение карантина.

ТИК выборы заседание участок голосование бюллетень
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