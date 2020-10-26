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26 октября 2020, 12:33 8

В Днепре двое мужчин выбили двери в помещении избирательной комиссии, их задержали

26 октября 2020, 12:33 8
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Они выбили двери на одном из участков города
Они выбили двери на одном из участков города
Фото из открытых источников
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В Днепре задержали двух мужчин (27 и 22 лет) по подозрению в том, что они препятствовали работе избирательной комиссии. Отмечается, что они выбили двери на одном из участков города.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, информирует RegioNews.

В частности, 25 октября около 9 часов вечера в полицию поступило сообщение, что на участке в Соборном районе города Днепр неизвестные совершают хулиганские действия.

"Группа лиц пытается попасть в помещение избирательного участка, расположенного на территории школы. Во время конфликта двое мужчин выбили входную дверь в комнату, где члены избирательной комиссии осуществляли подсчет голосов, после чего исчезли с места событий", - проинформировали в полиции.

Позже полицейские задержали лиц, причастных к совершению этого преступления. Они являются жителями Днепра.

"Оба мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также в качестве вещественного доказательства полицейские изъяли автомобиль, на котором передвигались задержанные", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто два уголовных дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя).

Напомним, в Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов.

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