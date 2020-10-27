Действующий мэр Кременчуга победил в первом туре местных выборов
Он получил 52,08 % голосов
Он получил 52,08 % голосов
В г. Кременчуг действующий городской голова Виталий Малецкий победил на очередных местных выборах в первом туре.
Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Кременчугского горсовета.
Как объявил председатель Кременчугской городской ТИК Руслан Бушман, за Малецького проголосовали 27 995 избирателей. На втором месте оказался Геннадий Иванян, который набрал 7012 голосов (13,04%), на третьем - Сергей Ярош - 5972 голосами (11,10%).
По новому избирательному кодексу, для избрания в первом туре кандидат на должность городского головы в городе с населением свыше 75 тыс. должен набрать не менее 50% + 1 голос.
Напомним, в Полтаве председатель УИК оставила мешки с избирательными бюллетенями на улице и ушла.
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