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27 октября 2020, 11:59 4

Действующий мэр Кременчуга победил в первом туре местных выборов

27 октября 2020, 11:59 4
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Он получил 52,08 % голосов
Он получил 52,08 % голосов
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В г. Кременчуг действующий городской голова Виталий Малецкий победил на очередных местных выборах в первом туре.

Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Кременчугского горсовета.

Как объявил председатель Кременчугской городской ТИК Руслан Бушман, за Малецького проголосовали 27 995 избирателей. На втором месте оказался Геннадий Иванян, который набрал 7012 голосов (13,04%), на третьем - Сергей Ярош - 5972 голосами (11,10%).

По новому избирательному кодексу, для избрания в первом туре кандидат на должность городского головы в городе с населением свыше 75 тыс. должен набрать не менее 50% + 1 голос.

Напомним, в Полтаве председатель УИК оставила мешки с избирательными бюллетенями на улице и ушла.

выборы Украина Полтавская область Кременчуг Местные выборы
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