В НАБУ заявили, что решение ОАСК об увольнении Сытника "абсурдное"

В антикоррупционном бюро планируют обжаловать его в суде

В антикоррупционном бюро планируют обжаловать его в суде

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАБУ, передает RegioNews.

Национальное бюро расценивает решение ОАСК от 26 октября как вмешательство в свою работу и, безусловно, обжалует его. Фактически, речь идет о попытке любым способом отстранить от должности директора НАБУ как гаранта институциональной независимости и способности организации расследовать факты совершения коррупционных действий должностными лицами топуровня и превратить сам орган в управляемую "карманную" структуру", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, ОАСК хочет заблокировать работу учреждения, "которое разоблачило судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти".

В НАБУ добавили, что увольнение директора НАБУ с должности может происходить исключительно по основаниям, предусмотренным Законом "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", и пока таких оснований нет.

Поэтому Артем Сытник продолжает выполнять свои полномочия, НАБУ работает в штатном режиме. Любые попытки ОАСК найти обходные пути для реализации судьями, подозреваемыми в захвате власти, своих амбиций таковы, что уничтожают доверие к судебной власти и справедливому судопроизводству", - заявили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника.

8 октября суд обязал ГБР открыть дело против Сытника за захват государственной власти.

Также в Минюсте заявили, что не могут выполнить решение ОАСК относительно освобождения Сытника.