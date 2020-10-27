В Минюсте заявили, что не могут выполнить решение ОАСК относительно освобождения Сытника

ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника

ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника

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Министерство юстиции не может внести изменения в Единый госреестр сведения об Артеме Сытнике как о директоре Национального антикоррупционного бюро. Минюст заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр юстиции Денис Малюська, информирует Regionews.

Он написал, что ведомство не может вносить изменения в реестр, чтобы выполнить любое решение Конституционного суда Украины или же отдельного определения.

"Изменения к информации, содержащейся в реестрах вносятся государственными регистраторами, а Минюст лишь рассматривает жалобы на действия регистраторов и вносит данные в ЕГР исключительно по результатам рассмотрения таких жалоб", - говорится в сообщении.

По словам министра, вопрос есть ли НАБУ органом исполнительной власти, или нет, однозначно и до конца не решен.

"КСУ в своем решении указал, что в НАБУ есть признаки центрального органа исполнительной власти, однако четкого тезиса о том, что это таки орган исполнительной власти - нет", - добавил Малюська.

Напомним, накануне ОАСК дал указание Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника.

8 октября суд обязал ГБР открыть дело против Сытника за захват государственной власти.