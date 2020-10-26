Легализация азартных игр: в НАПК заявили, что в законе не учли их предложения

Рекомендации антикоррупционной экспертизы были учтены в трех из четырех проверенных законов

Рекомендации антикоррупционной экспертизы были учтены в трех из четырех проверенных законов

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В законе о легализации игорного бизнеса не учли рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Всего же ведомство с июня провело 20 антикоррупционных экспертиз проектов нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Была проведена антикоррупционная экспертиза 17 проектов законов Украины и 3 проекта постановлений правительства... Из всех проверенных НАПК проектов НПА 4 были приняты как законы", - сказано в сообщении.

В агентстве отмечают, что рекомендации антикоррупционной экспертизы были учтены в трех из четырех проверенных законов.

"В принятом законе "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" авторы документа не учли рекомендации НАПК", - сказано в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что наиболее распространенными из выявленных коррупционных факторов в положениях проектов нормативно-правовых актов были:

установление или расширение дискреционных полномочий органов власти при отсутствии определения исчерпывающих случаев, оснований, форм, сроков, порядка их осуществления;

отсутствие перечня видов, форм, сроков и порядка принятия решений органами власти;

нечеткая регламентация прав, обязанностей или ответственности юридических и физических лиц;

использование правовых конструкций оценочного характера.

Напомним, что 14 июля Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес.

Тогда же Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе.

28 июля закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому.

11 августа документ о разрешении легализации азартных игр в Украине подписал президент.

Однако Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковал подписанный президентом Владимиром Зеленским закон об игорном бизнесе, поскольку это создаст коррупционные риски.