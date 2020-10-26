Опрос Зеленского: какой вопрос "Слуга народа" может вынести на голосование в Раде уже на этой сессии

Речь идет о третьем вопросе в списке

Речь идет о третьем вопросе в списке

Фото из открытых источников

В партии «Слуга народа» планируют постепенно имплементировать в законодательство результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, и хотят начать с сокращения количества народных депутатов.

Об этом заявил народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге 26 октября, информирует RegioNews.

"Постепенно мы обязательно так или иначе дадим ход всем тем вопросам, которые люди поддержали. Начнем с сокращения количества народных депутатов", - сказал он.

Корниенко отметил, что рассмотрение этого вопроса возможен и "на горизонте этой сессии Верховной Рады, которая будет длиться до февраля".

"Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией. К сожалению, видим, что немножко динамика разворачивается", - сказал Корниенко.

Он отметил, что учитывая распространение коронавирусной болезни парламент в первую очередь будет уделять внимание важнейшим вопросам, как, например, проект госбюджета на 2021 год.

Корниенко напомнил, что законопроект о внесении изменений к Конституции относительно сокращения количества депутатов до 300 уже получил заключение Конституционного Суда.

"Самый простой кейс для меня - это третий вопрос. У нас лежит на втором чтении возвращенный из Конституционного суда проект изменений к Конституции, который признан Конституционным судом соответствующим Конституции, за него можно голосовать", - сказал Корниенко.

Напомним, в "Слуге народа” представили первые результаты опроса Зеленского.