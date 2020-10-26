14:35  26 октября
В Украине на 25% выросли цены на газ: кто будет платить больше
15:58  26 октября
В горсовете Харькова анонсировали видеообращение Кернеса к жителям города
13:54  26 октября
Результаты выборов мэра Киева планируют объявить до 6 ноября - ТИК
UA | RU
UA | RU
26 октября 2020, 14:29 9

На Львовщине во время подсчета голосов потеряла сознание представительница УИК

26 октября 2020, 14:29 9
Читайте також українською мовою
Участковый офицер оказал ей необходимую домедицинскую помощь
Участковый офицер оказал ей необходимую домедицинскую помощь
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львовской области член избирательной комиссии потеряла сознание во время подсчета голосов, ей помог полицейский вместе с другими членами УИК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Львовской области.

В селе Глухов Сокальского района представительнице одной из участковых избирательных комиссий Ольге Масловской стало плохо во время подсчета голосов и она потеряла сознание”, - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, на место происшествия вызвали "скорую” помощь.

Напомним, что во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.

полиция ТИК выборы голосование избиратели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Все блоги »