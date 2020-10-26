На Львовщине во время подсчета голосов потеряла сознание представительница УИК
Участковый офицер оказал ей необходимую домедицинскую помощь
Участковый офицер оказал ей необходимую домедицинскую помощь
Во Львовской области член избирательной комиссии потеряла сознание во время подсчета голосов, ей помог полицейский вместе с другими членами УИК.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Львовской области.
В селе Глухов Сокальского района представительнице одной из участковых избирательных комиссий Ольге Масловской стало плохо во время подсчета голосов и она потеряла сознание”, - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, на место происшествия вызвали "скорую” помощь.
Напомним, что во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.
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