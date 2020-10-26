На Львовщине во время подсчета голосов потеряла сознание представительница УИК

Участковый офицер оказал ей необходимую домедицинскую помощь

Участковый офицер оказал ей необходимую домедицинскую помощь

Фото: из открытых источников

Во Львовской области член избирательной комиссии потеряла сознание во время подсчета голосов, ей помог полицейский вместе с другими членами УИК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Львовской области.

В селе Глухов Сокальского района представительнице одной из участковых избирательных комиссий Ольге Масловской стало плохо во время подсчета голосов и она потеряла сознание”, - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, на место происшествия вызвали "скорую” помощь.

Напомним, что во Львове судьба мэрского кресла будет решаться во втором туре.