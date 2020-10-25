В Чернигове на двух участках похитили ящики с бюллетенями Зе-опроса

Личность злоумышленника уже установили

Личность злоумышленника уже установили

Фото: Нацполиция Украины

В Чернигове с разницей в час один и тот же мужчина похитил на двух участках ящики с заполненными бланками президентского опроса.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Черниговской области.

Утром 25 октября в полицию поступило сообщение о том, что у женщины, которая проводила опрос возле одного из избирательных участков неизвестный мужчина выхватил коробку с заполненными бланками и убежал.

Менее чем за час похожее сообщение поступило из другого микрорайона Чернигова: там человек тоже пытался схватить коробку, но ему помешали.

Полицейские установили, что к обоим преступлениям причастен местный житель. Как пояснил мужчина, коробку с бланками он выбросил.

Правоохранители составили на него админпротокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

В настоящее время полицейские проверяют мужчину на причастность к другим правонарушениям.

Напомним, полиция проверяет факты подделки бюллетеней в Донецкой области.