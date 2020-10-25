Мэр одного из городов на Луганщине разбил камеру на избирательном участке

По словам конкурентки мэра, камера была собственностью наблюдателей

По словам конкурентки мэра, камера была собственностью наблюдателей

Фото: Facebook

Мэр города Сватово Луганской области Евгений Рыбалко разбил камеру на одном из избирательных участков города, которая, по его словам, скорее всего, была установлена его соперницей на избирательных гонках Витой Слипец.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

Случай произошел на избирательном участке №440434. В своих комментариях ОПОРЕ мужчина отметил, что он увидел незаконную встроенную стационарную камеру на избирательном участке, которая, вероятнее всего, вмонтирована, его конкуренткой – кандидатом на должность городского главы города Сватово Витой Слипец.

И я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться", - отметил Евгений Рыбалко.

В свою очередь кандидат на должность городского головы Сватово Вита Слипец считает, что камеры были похищены Евгением Рыбаком и вынесены за пределы избирательного участка. По ее словам, камеры являются собственностью наблюдателей, они законно находились на избирательном участке.

Отмечается, что по этому поводу подано заявление в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на Луганщине "ОПЗЖ" агитирует в день выборов, 25 октября.