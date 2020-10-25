В Борщаговской ОТГ задержали "туриста", который за 1000 грн должен был голосовать за "Батькивщину" и Кодебского

Задержанный продемонстрировал шпаргалку от заказчика с инструкцией, за кого именно надо голосовать

Задержанный продемонстрировал шпаргалку от заказчика с инструкцией, за кого именно надо голосовать

В Борщаговской ОТГ задержали "политического туриста", который имел за 1000 грн проголосовать на местных выборах за партию "Батькивщина" и Алексея Кодебского на выборах главы Борщаговской ОТГ.

Об этом Роман Гах сообщает на своей странице в "Фейсбуке", рассказывает RegioNews. Об этом свидетельствует видео, на котором молодой человек рассказывает, что к нему обратился человек по имени Леша, который предложил за 1000 грн проголосовать на определенных участках в Борщаговской ОТГ. Задержанный продемонстрировал полученную от заказчика пам'ятку с инструкцией, за кого именно надо голосовать, где было написано Алексей Кодебський и партия "Батькивщина". По словам задержанного, он не имеет прописки в Борщаговской общине. Напомним, сегодня в Борщаговской ОТГ происходят выборы главы общины и депутатов совета ОТГ. С самого утра на избирательных участках Борщаговки фиксируются массовые фальсификации и нарушения избирательного законодательства.

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