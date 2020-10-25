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25 октября 2020, 12:55 53

На выборах в Борщаговской ОТГ полиция задерживает туристов из ОРДЛО (ФОТО)

25 октября 2020, 12:55 53
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Наблюдатели на большинстве участков фиксируют систематические случаи голосования политических туристов
Наблюдатели на большинстве участков фиксируют систематические случаи голосования политических туристов
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На выборах в Борщаговской ОТГ земельная мафия и старая власть массово использует на местных выборах преступные схемы фальсификаций. Полиция задерживает таких людей и притягивает их к ответственности.

Об этом говорится в сообщении Борщаговской организации партии "Слуга народа", рассказывает RegioNews.

Наблюдатели от партии "Слуга народа" на большинстве участков фиксируют систематические случаи голосования политических туристов – людей, которые не проживают в Борщаговской общине, которым организовано изменили избирательный адрес и привозят на автобусах к участкам. Также много жителей нашей общины, приходя на избирательные участки, с'выясняют, что по адресу их проживания зарегистрированы неизвестные им люди, которые также пришли голосовать. Многие из таких "туристов" фактически проживающих на территории ОРДЛО", - говорится в заявлении.

Наблюдатели и граждане, чьи права нарушены, как утверждают в партии, обращаются с заявлениями в Национальной полиции Украины. На фото можно увидеть, как полиция оформляет "избирательных туристов", которые были обнаружены на одном из участков общины.

"Партия "Слуга народа" отмечает, что использование таких технологий предусматривает уголовную ответственность и призывает "туристов" не рисковать своей свободой ради нескольких сотен гривен. Также обращаемся к избирателям Борщаговской общины. Никакие "политические туристы" не могут изменить результат выборов, если настоящие члены общины придут на выборы, отдадут свои голоса за кандидатов и проверят, не зарегистрированы по адресу их проживания неизвестные лица. Не дайте земельной мафии решать ваше будущее вместо вас. Докажите, что вы сознательные и ответственные граждане, правом голоса которых не разрешено пренебрегать никому", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что "Политические туристы" в Борщаговской ОТГ голосуют, не зная собственного адреса

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