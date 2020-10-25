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Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
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25 октября 2020, 12:19 10

Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон

25 октября 2020, 12:19 10
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Интервьюеры должны работать за границами избирательных участков
Интервьюеры должны работать за границами избирательных участков
Фото: из открытых источников
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По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, опросы, которые проводятся вне избирательного участка после голосования, не противоречат законам Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт МВД.

Опрос вне избирательного участка – не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - заявил он.

В МВД также напомнили, что интервьюеры должны не нарушать определенный порядок проведения опроса - работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они должны опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Напомним, ранее стало известно, сколько заплатят волонтерам, проводящим опрос Зеленского.

Также сообщалось, что стало известно, как проводят опрос Зеленского возле избирательных участков.

выборы опрос Арсен Аваков закон МВД
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