"Политические туристы" в Борщаговской ОТГ голосуют, не зная собственного адреса

Об этом говорится в заявлении Борщаговской организации партии "Слуга народа"

Об этом говорится в заявлении Борщаговской организации партии "Слуга народа"

На избирательных участках наблюдатели от "Слуги народа" зафиксировали использование технологий фальсификации результатов выборов с помощью так называемых "политических туристов", которые голосуют, не зная собственного адреса.

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.

"Старая власть и земельная мафия даже не скрываясь использует "политических туристов", фальсифицируя результаты выборов. Так, на участке №320620, что в Петропавловской Борщаговке по адресу ул. Кооперативная 1, наблюдатели "Слуги народа" фиксируют избирателей, которых организованно подвозят автобусами. Они не проживают на территории общины, о чем свидетельствуют адреса, которые записаны у них на перчатках", - говорится в заявлении.

Партия "Слуга народа" в очередной раз призывает правоохранительные органы "дать подобным действиям надлежащую правовую оценку и обращается в настоящих избирателей Борщаговки с призывом прийти на участки, чтобы не позволить политическим туристам и земельной мафии решать будущее общества".

Ранее сообщалось, что на половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.