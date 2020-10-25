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25 октября 2020, 11:35 37

"Политические туристы" в Борщаговской ОТГ голосуют, не зная собственного адреса

25 октября 2020, 11:35 37
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Об этом говорится в заявлении Борщаговской организации партии "Слуга народа"
Об этом говорится в заявлении Борщаговской организации партии "Слуга народа"
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На избирательных участках наблюдатели от "Слуги народа" зафиксировали использование технологий фальсификации результатов выборов с помощью так называемых "политических туристов", которые голосуют, не зная собственного адреса.

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.

"Старая власть и земельная мафия даже не скрываясь использует "политических туристов", фальсифицируя результаты выборов. Так, на участке №320620, что в Петропавловской Борщаговке по адресу ул. Кооперативная 1, наблюдатели "Слуги народа" фиксируют избирателей, которых организованно подвозят автобусами. Они не проживают на территории общины, о чем свидетельствуют адреса, которые записаны у них на перчатках", - говорится в заявлении.

Партия "Слуга народа" в очередной раз призывает правоохранительные органы "дать подобным действиям надлежащую правовую оценку и обращается в настоящих избирателей Борщаговки с призывом прийти на участки, чтобы не позволить политическим туристам и земельной мафии решать будущее общества".

Ранее сообщалось, что на половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.

выборы ОТГ Слуга народа нарушение избиратели Борщаговка
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