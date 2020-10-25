Один из киевских Telegram-каналов торговал голосами избирателей в день выборов
Утром 25 октября тут появились объявления о покупке и продаже голосов
Утром 25 октября тут появились объявления о покупке и продаже голосов
В воскресенье утром, 25 октября, в киевском Telegram-канале начали появляться объявления о покупке и продаже голосов избирателей на местных выборах.
Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко. Видео опубликовано в официальном Youtube-канале МВД, передает RegioNews.
На Telegram-канале "Подработка Киев", который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8 500 человек, мы это тоже контролируем", - сказал он.
Напомним, в Киеве и Измаиле зафиксировали так называемые "избирательные карусели" .
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