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25 октября 2020, 12:04 7

Один из киевских Telegram-каналов торговал голосами избирателей в день выборов

25 октября 2020, 12:04 7
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Утром 25 октября тут появились объявления о покупке и продаже голосов
Утром 25 октября тут появились объявления о покупке и продаже голосов
Фото из открытых источников
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В воскресенье утром, 25 октября, в киевском Telegram-канале начали появляться объявления о покупке и продаже голосов избирателей на местных выборах.

Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко. Видео опубликовано в официальном Youtube-канале МВД, передает RegioNews.

На Telegram-канале "Подработка Киев", который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8 500 человек, мы это тоже контролируем", - сказал он.

Напомним, в Киеве и Измаиле зафиксировали так называемые "избирательные карусели" .

Киев выборы нарушения подкуп избирателей Игорь Клименко соцсети
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