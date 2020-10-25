Один из киевских Telegram-каналов торговал голосами избирателей в день выборов

Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко. Видео опубликовано в официальном Youtube-канале МВД, передает RegioNews.

На Telegram-канале "Подработка Киев", который функционирует для поиска работы, сегодня с самого утра мы начали активно отслеживать публикации о продаже и покупке голосов на выборах. На этот канал подписано 8 500 человек, мы это тоже контролируем", - сказал он.