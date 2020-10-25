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25 жовтня 2020, 12:55 61

На виборах у Борщагівській ОТГ поліція затримує туристів з ОРДЛО (ФОТО)

25 жовтня 2020, 12:55 61
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Спостерігачі на більшості дільниць фіксують систематичні випадки голосування політичних туристів
Спостерігачі на більшості дільниць фіксують систематичні випадки голосування політичних туристів
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На виборах у Борщагівській ОТГ земельна мафія та стара влада масово використовує на місцевих виборах злочинні схеми фальсифікацій. Поліція затримує таких людей та притягує їх до відповідальності.

Про це йдеться в повідомленні Борщагівської організації партії "Слуга народу", розповідає RegioNews.

Спостерігачі від партії "Слуга народу" на більшості дільниць фіксують систематичні випадки голосування політичних туристів – людей, які не проживають у Борщагівській громаді, яким організовано змінили виборчу адресу та привозять автобусами до дільниць. Також багато мешканців нашої громади, приходячи на виборчі дільниці, з'ясовують, що за адресою їхнього проживання зареєстровані невідомі їм люди, які також прийшли голосувати. Багато з таких "туристів" фактично проживають на території ОРДЛО", - йдеться в заяві.

Спостерігачі та громадяни, чиї права порушені, як стверджують в партії, звертаються з заявами до Національної поліції України. На фото можна побачити, як поліція оформлює "виборчих туристів", які були виявлені на одній з дільниць громади.

"Партія "Слуга народу" наголошує, що використання таких технологій передбачає кримінальну відповідальність та закликає "туристів" не ризикувати своєю свободою заради кількох сотень гривень. Також звертаємося до виборців Борщагівської громади. Жодні "політичні туристи" не можуть змінити результат виборів, якщо справжні члени громади прийдуть на вибори, віддадуть свої голоси за кандидатів та перевірять, чи не зареєстровані за адресою їхнього проживання невідомі особи. Не дайте земельній мафії вирішувати ваше майбутнє замість вас. Доведіть, що ви свідомі та відповідальні громадяни, правом голосу яких не дозволено нехтувати нікому", - йдеться в заяві.

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