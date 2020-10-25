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25 октября 2020, 08:41 125

Наблюдатели "Слуги народа" зафиксировали первые нарушения на местных выборах в Борщаговской ОТГ: Три участка до сих пор не открыты

25 октября 2020, 08:41 125
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Часть участков начали работу с опозданием
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На территории Борщаговской ОТГ состоянию на 8:30 не начали работу три избирательных участка. В частности, не открылись участок №320626, расположенный по адресу: Софиевская Борщаговка переулок Школьный, 5, где расположен сельсовет Софиевской Борщаговки. Также не открылся участок № 321402 по адресу ул. Киевская 26, и №321423 по улице Солнечная, 10.

Об этом сообщили наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.

Еще несколько участков начали работу с опозданием.

Как известно, по законодательству Украины избирательные участки должны открыться в 8:00, но по состоянию на 8:25 три участка в Борщаговке еще не заработали, что является грубым нарушением Избирательного кодекса Украины.

Наблюдатели, зафиксировав нарушения на выборах, обратились к Национальной полиции Украины и требуют открытия участков.

"Слуга народа" также призывает к проведению честных выборов, в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, в Украине начались местные выборы: украинцы выбирают глав населенных пунктов и депутатов местных советов.

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