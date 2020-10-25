В Борщаговской ОТГ на половине участков зафиксированы нарушения законодательства (ФОТО)

На участках отсутствуют в полном объеме стенды с информацией о кандидатах

На участках отсутствуют в полном объеме стенды с информацией о кандидатах

Фото: из открытых источников

На половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews. В частности, на половине избирательных участков отсутствуют в полном объеме стенды с информацией о кандидатах, что является прямым требованием Избирательного кодекса Украины. Зафиксировав факты нарушений, наблюдатели "Слуги народа" обращаются с соответствующими заявлениями в Национальную полицию. Ранее сообщалось, что наблюдатели "Слуги народа" зафиксировали первые нарушения на местных выборах в Борщаговской ОТГ: три участка до сих пор не открыты.

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