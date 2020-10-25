10:01  25 октября
В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
12:41  25 октября
На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА
12:19  25 октября
Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 09:10 167

В Борщаговской ОТГ на половине участков зафиксированы нарушения законодательства (ФОТО)

25 октября 2020, 09:10 167
Читайте також українською мовою
На участках отсутствуют в полном объеме стенды с информацией о кандидатах
На участках отсутствуют в полном объеме стенды с информацией о кандидатах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На половине из 17 участков Борщаговской ОТГ наблюдатели зафиксировали нарушения в первые полчаса после открытия участков.

Об этом сообщают наблюдатели от партии "Слуга народа", передает RegioNews.

В частности, на половине избирательных участков отсутствуют в полном объеме стенды с информацией о кандидатах, что является прямым требованием Избирательного кодекса Украины.

Зафиксировав факты нарушений, наблюдатели "Слуги народа" обращаются с соответствующими заявлениями в Национальную полицию.

Ранее сообщалось, что наблюдатели "Слуги народа" зафиксировали первые нарушения на местных выборах в Борщаговской ОТГ: три участка до сих пор не открыты.

Борщаговка ОТГ избирательный участок нарушения выборы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »