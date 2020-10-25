Более 1000 нарушений зафиксировали в полиции в "день тишины" накануне выборов

Правоохранители возбудили 48 уголовных производств

Правоохранители возбудили 48 уголовных производств

Фото: из открытых источников

В течение 24 октября правоохранители получили 1041 заявление о нарушениях в "день тишины" перед местными выборами. Большинство сообщений связаны с незаконной агитацией.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, 648 заявлений касаются незаконной агитации, в частности, на билбордах, в зданиях, путем раздачи агитационной продукции и установления агитационных палаток.

Больше всего нарушений выявлено в Харьковской области – 73, в Ровенской – 68, в Днепропетровской – 67, в Донецкой – 51 и в городе Киеве – 49.

Правоохранители открыли 29 уголовных производств. В том числе по фактам препятствования работе избирательной комиссии и реализации избирательного права, подкупа избирателей, краж, подделка печатей, умышленного повреждения или порчи имущества, хулиганства.

Также правоохранители составили 128 административных протоколов о нарушениях избирательного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Украине открыли более 600 уголовных дел из-за нарушение избирательного законодательства.