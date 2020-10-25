В Украине проходят выборы в местные советы и глав населенных пунктов

Сегодня состоятся первые выборы в 1439 ОТГ

Сегодня состоятся первые выборы в 1439 ОТГ

Фото: из открытых источников

В 08:00 в Украине началось голосование на выборах в органы местного самоуправления. Украинцы будут выбирать депутатов местных советов и мэров населенных пунктов. Голосование продлится до 20:00, затем избирательные участки закроются и начнется подсчет голосов.

Об этом сообщает RegioNews.

В связи с пандемией коронавируса, на участках будут действовать карантинные ограничения. Среди основных: использование защитных масок, индивидуальных ручек, температурный скрининг, социальная дистанция, дезинфекция поверхностей и др.

В частности, голосование будет проходить с нововведениями через изменения Избирательного кодекса. Первые выборы состоятся в 1439 объединенных территориальных общинах.

Во время голосования необходимо заполнить несколько бюллетеней со списком кандидатов в местные советы (от 2-х до 5, в зависимости от места жительства избирателя). По два бланки получат избиратели в Киеве: голосование за городского главу и кандидатов в горсовет.

В целом на местных выборах будут иметь право проголосовать 28 млн 622 тыс. избирателей.

Украинцы, которые заболели COVID-19, смогут проявить волеизъявление дома, если заранее написали соответствующие заявления.

Напомним, вместе с выборами состоится всеукраинский опрос президента Зеленского. Стало известно, как будут выглядеть и работать интервьюеры, которые будут проводить этот опрос.