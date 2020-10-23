19:17  23 октября
Подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов улетел в Турцию
18:08  23 октября
На Закарпатье возобновили работу единственного в Украине золотодобывающего предприятия
17:28  23 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Шумы
UA | RU
UA | RU
23 октября 2020, 18:54

В ТКГ объяснили, зачем священников хотят привлечь к переговорам с боевиками

23 октября 2020, 18:54
Читайте також українською мовою
По мнению вице-премьер-министра Резникова, это может помочь наладить инклюзивный внутренний диалог
По мнению вице-премьер-министра Резникова, это может помочь наладить инклюзивный внутренний диалог
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, зачем представителей религиозных организаций хотят привлечь к работе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Резников заявил на форуме по безопасности в Киеве.

По его словам, священники имеют хороший опыт в восстановлении доверия, а также в общении с людьми, что, по его мнению, "может помочь наладить инклюзивный внутренний диалог".

"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня - это снижение уровня страха в обществе и восстановления доверия", - сказал он.

По его словам, это хорошая идея, и пока правительство имеет позитивную реакцию от представителей конфессий.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, сколько нужно денег Украине, чтобы восстановить Донбасс.

ТКГ Украина власть война Священник Донбасс министр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »