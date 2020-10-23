В ТКГ объяснили, зачем священников хотят привлечь к переговорам с боевиками

По мнению вице-премьер-министра Резникова, это может помочь наладить инклюзивный внутренний диалог

По мнению вице-премьер-министра Резникова, это может помочь наладить инклюзивный внутренний диалог

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Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил, зачем представителей религиозных организаций хотят привлечь к работе в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом Резников заявил на форуме по безопасности в Киеве.

По его словам, священники имеют хороший опыт в восстановлении доверия, а также в общении с людьми, что, по его мнению, "может помочь наладить инклюзивный внутренний диалог".

"Вы же понимаете, что сложные переговоры подразумевают, в том числе сложные диалоги. Одна из задач на повестке дня - это снижение уровня страха в обществе и восстановления доверия", - сказал он.

По его словам, это хорошая идея, и пока правительство имеет позитивную реакцию от представителей конфессий.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, сколько нужно денег Украине, чтобы восстановить Донбасс.