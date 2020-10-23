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23 октября 2020, 10:51 4

В МВД подвели итоги предвыборной агитации в Украине

23 октября 2020, 10:51 4
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Завтра агитировать нельзя - день "тишины"
Фото: из открытых источников
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подвел итоги предвыборной агитации в Украине с точки зрения правоохранительных органов и рассказал о разоблаченных правонарушениях.

Как передает RegioNews, об этом говорится в заявлении министра.

Сегодня я с позиции МВД хочу подвести итоги этого этапа избирательной кампании... Вместе с Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью "ОПОРА" мы реагировали на все обращения, проверяли все сигналы. К сожалению, среди раскрытых преступлений немало таких, которые имеют признаки уголовных преступлений", - сказал Аваков.

Так, по словам министра, в Одессе за попытку организовать предвыборную "сетку" задержали группу лиц, в том числе председателя избирательной комиссии. Во время следственных действий изъято почти $45 тыс. какие фигуранты, по данным следствия, планировали использовать для подкупа избирателей.

Еще одну "сетку" задокументировали полицейские Черниговщины. Во время обыска автомобиля руководителя одного из структурных подразделений райгосадминистрации Бахмача правоохранители обнаружили списки избирателей со схемой "десятников" и 66 тыс. гривен. По предварительным подсчетам, сеть охватывала свыше 5 тысяч человек.

В общем Нацполицией открыто более 500 уголовных производств относительно подкупа избирателей, препятствования осуществлению избирательного права, предоставления неправдивых сведений в Государственный реестр избирателей. По каждому из них будет осуществлено расследование и будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что порча бюллетеней "опрос Зеленского" будут расценивать как хулиганство.

Нацполиция правоохранители выборы голосование Кандидат
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