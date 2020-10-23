СБУ на Киевщине задержала участников организации, которых финансировали нардепы во время рейдерства

Члены объединения контролировали оборот наркотиков в Киевской области

Члены объединения контролировали оборот наркотиков в Киевской области

Фото: СБУ

Народные депутаты финансировали общественную организацию, которая принимала участие в рейдерстве и протестах. Члены объединения контролировали оборот наркотиков в Киевской области.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что, по данным досудебного следствия установлено, что объединение подконтрольное народному депутату и сопредседателю одной из действующих политических партий.

"Под видом спортивного объединения членов ОО на заказ руководства партии привлекали к силовым мерам при рейдерских захватах, они принимали участие в митингах и протестных акциях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации правоохранителей, контроль за деятельностью и финансированием осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет местной охранной компанией.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины задокументировали сбыт участниками ГО двух партий амфетамина", - отметили в СБУ.

Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких сотовых операторов, телефоны, компьютерную технику.

Добавляется, что двух активных участников группировки сотрудники спецслужбы задержали по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины за местами проживания, еще трое "активистов", которые скрываются от органов досудебного расследования, находятся в розыске.

Напомним, СБУ разоблачила преступников, которые терроризировали три области.