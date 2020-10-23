Стало известно, во сколько обойдется опрос Зеленского 25 октября

Часть расходов планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа избирательных участков

Часть расходов планируется направить на работу волонтеров, которые будут работать у входа избирательных участков

Офис президента

Ориентировочная сумма расходов на инициированный главой государства Владимиром Зеленским опрос 25 октября составляет 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров, что будут работать у входа в избирательные участки.

Об этом сообщила председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская на пресс-конференции в "Укринформе", передает RegioNews.

"Общее количество расходов, по нашим данным, которые поступали непосредственно из компаний-организаторов этого процесса, составляет около 75 млн грн, если говорить о непосредственно полевой части, исключительно расходы на работу и организации работы волонтеров у входа до избирательных участков", - отметила Айвазовская.

Она добавила, что, по информации ОПОРЫ, привлеченным для проведения опроса лицам может быть выплачено 1200 грн по гражданско-правовому договору, зато именно опрос проводится одной из социологических организаций.

"Если речь идет о гражданско-правовых сделках, то к ним надо добавить еще 40% налоговых сборов разного типа, которые нужно уплатить в бюджет. Соответственно, ориентировочное количество расходов составляет 103 млн грн, если мы говорим о сумме, с которой будут уплачены налоги, а также компенсировано 40 грн координаторам за каждого дополнительно приведенного человека", - уточнила председатель правления ОПОРЫ.

Айвазовская отметила, что в связи с рисками для избирательного процесса, связанных с проведением неофициального опроса по инициативе президента, ОПОРА призывает его "воздержаться от любых форм прямой или косвенной агитации на завершающем этапе избирательного процесса, в том числе во время комментирования инициированного им опроса", а Национальную полицию - должным образом реагировать на возможные случаи проведения запрещенной законодательством агитации во время опроса.

Ранее президент заявил, что всенародный опрос позволит узнать мнение как можно большего количества населения, что может быть основанием для изменения законодательства Украины.